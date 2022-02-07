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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الأحد، إن الهند أقرت استخدام لقاح "سبوتنيك لايت"، وهو لقاح من جرعة واحدة للوقاية من كوفيد-19.
وأضاف الصندوق أن لقاح "سبوتنيك لايت" سيضاف إلى مجموعة اللقاحات التي تصنعها الهند وإلى لقاح (سبوتنيك في) الذي حصل على الموافقة باستخدامه في أبريل/ نيسان.
وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 107474 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1733 وفاة .
وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان، الأحد، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع منذ بدء الجائحة إلى 41.63 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 497975 حالة.