الهند توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الأحد، إن الهند أقرت استخدام لقاح "سبوتنيك لايت"، وهو لقاح من جرعة واحدة للوقاية من كوفيد-19.



وأضاف الصندوق أن لقاح "سبوتنيك لايت" سيضاف إلى مجموعة اللقاحات التي تصنعها الهند وإلى لقاح (سبوتنيك في) الذي حصل على الموافقة باستخدامه في أبريل/ نيسان.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 107474 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1733 وفاة .

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان، الأحد، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع منذ بدء الجائحة إلى 41.63 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 497975 حالة.