اخبار الخليج

الهند توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الأحد، إن الهند أقرت استخدام لقاح "سبوتنيك لايت"، وهو لقاح من جرعة واحدة للوقاية من كوفيد-19.

 

وأضاف الصندوق أن لقاح "سبوتنيك لايت" سيضاف إلى مجموعة اللقاحات التي تصنعها الهند وإلى لقاح (سبوتنيك في) الذي حصل على الموافقة باستخدامه في أبريل/ نيسان.

 

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 107474 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1733 وفاة .

 

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان، الأحد، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع منذ بدء الجائحة إلى 41.63 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 497975 حالة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا