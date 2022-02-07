كل ما تريد معرفته حول مرض اليد والقدم والفم لدى الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت بوابة "الاستعلامات الصحية" الألمانية أن مرض اليد والقدم والفم (Hand, foot and mouth disease) هو مرض يصيب الأطفال تسببه الفيروسات المِعَويّة.



وأوضحت البوابة أن هذا المرض ينتقل عن طريق التلامس المباشر مع مخاط أو براز الشخص المصاب.

وأشارت إلى أن أعراضه تتمثل في الحمى وظهور بثور على اليد والقدم وتجويف الفم واللسان واللثة.

وأضافت البوابة أنه يتم علاج مرض اليد والقدم والفم بواسطة الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات مع مراعاة شرب السوائل بكثرة.

وأكدت ضرورة بقاء الطفل في المنزل وعدم ذهابه إلى رياض الأطفال أو المدرسة لتجنب انتشار العدوى، كما يراعى عدم استخدام أية أغراض - كالمناشف مثلا - بشكل مشترك.

وشددت البوابة أيضا على ضرورة علاج هذا المرض على وجه السرعة لتجنب المضاعفات الخطيرة، التي قد تترتب عليه، والمتمثلة في التهاب الدماغ والتهاب السحايا والشلل، الذي يحاكي المظاهر العصبية في شلل الأطفال.