شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الأردن يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الأردن والكويت.

جاء ذلك خلال لقائه، بقصر الحسينية بالأردن، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، مشيدا بالخدمات الإنسانية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي للاجئين على المستويات كافة.

من جهته، استعرض رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور الساير نشاطات الجمعية بالأردن والجهود التي تبذلها في خدمة اللاجئين، والتي كان آخرها إطلاق برنامج طبي لإجراء عمليات جراحية للاجئين السوريين، بمشاركة فريق طبي كويتي، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأردني.

في سياق آخر، بحث وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة، مع نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارغريت سبيرز والوفد الفني المرافق، تعزيز التعاون المشترك في مختلف أنماط صناعة النقل.

واستعرض وزير النقل، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، المشاريع الاستراتيجية لقطاع النقل خلال السنوات المقبلة، معربا عن ترحيبه باهتمام الوكالة الأميركية للتنمية للتعاون مع الوزارة وتقديم المساعدات الفنية المختلفة، مؤكدا أن الوزارة تسعى ضمن خططها المستقبلية إلى توفير نموذج نقل حديث يعتمد على الأنظمة الذكية والاستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية الاجتماعية المختلفة.

من جهتها، أكدت نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية استعداد الوكالة لتقديم المساعدة والدعم الفني خصوصا بما يتعلق بمشاريع تمكين المرأة والشباب اقتصاديا من خلال توفير وسائل نقل آمنة وموثوقة وتنمية القدرات وتدريب العاملين في قطاع النقل.