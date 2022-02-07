شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 3855 لغما في اليمن خلال الأسبوع الأول من فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي من انتزاع 3855 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وذكر المركز - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - أن الألغام المنزوعة، منها 48 لغما مضادا للأفراد، و3226 لغما مضادا للدبابات، و302 ذخيرة غير متفجرة، و279 عبوة ناسفة.

وأضاف البيان أنه بذلك بلغ عدد الألغام التي تم نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 318 ألفا و746 لغما زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، هو ضمن مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم، ومن أبرز أهداف المشروع.. تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية، والتصدي لتهديدات الألغام، ومعالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.