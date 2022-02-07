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شكرا لقرائتكم خبر عن انتظرها الكثيرون.. «سناب شات» يضيف ميزة جديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخير التقني سالم الحربي عن ميزة جديدة، انتظرها الكثيرون، تم إضافتها إلى تطبيق سناب شات.
وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “تطبيق سناب شات أضاف ميزة حذف الحساب من خلال التطبيق، وفي السابق كان الحذف متاح فقط من الويب”.
وأوضح الحربي، أنه يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال ثلاث خطوات كالتالي:
1- الذهاب إلى الإعدادات
2- نذهب إلى خيار حذف حساب
3- ثم تسجيل دخول وحذف الحساب
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