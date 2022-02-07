شكرا لقرائتكم خبر عن انتظرها الكثيرون.. «سناب شات» يضيف ميزة جديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الخير التقني سالم الحربي عن ميزة جديدة، انتظرها الكثيرون، تم إضافتها إلى تطبيق سناب شات.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “تطبيق سناب شات أضاف ميزة حذف الحساب من خلال التطبيق، وفي السابق كان الحذف متاح فقط من الويب”.

وأوضح الحربي، أنه يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال ثلاث خطوات كالتالي:

1- الذهاب إلى الإعدادات

2- نذهب إلى خيار حذف حساب

3- ثم تسجيل دخول وحذف الحساب