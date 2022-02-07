شكرا لقرائتكم خبر عن (حصيلة شهر).. الدفاع المدني يسيطر على 4,400 حريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، حصيلة عمليات الإنقاذ التي نفذتها خلال شهر يناير الماضي.

وأشارت “الدفاع المدني” في بيان عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أنها نفذت 4,400 عملية إنقاذ خلال شهر يناير في جميع مناطق المملكة.

ونوهت المديرية، بأهمية اتباع تعليمات السلامة، وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها في الحد من المخاطر، والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.