شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن واليونسيف يبحثان تنفيذ مشاريع في مجالات الطفولة والمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، خلال لقائه، ممثل منظمة "اليونيسيف" في اليمن فيليب دواميل، مستوى تنفيذ مشروع الحوالات النقدية، ومشاريع "اليونيسيف" في مجالات الطفولة والمياه والإصحاح البيئي.

وأكد وزير التخطيط اليمني، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، أهمية فتح الحسابات البنكية الخاصة بمشروع الحوالات النقدية في عدن، وتحديث قاعدة بيانات المشروع، وضمان تنفيذ المشروع مع الجهة المستفيدة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى أهمية العمل على دعم وبناء قدرات صندوق الرعاية الاجتماعية.. مشددا على أهمية مشاريع اليونيسيف، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المشاريع المنفذة في عدد من المجالات.

وأوضح استعداد وزارة التخطيط لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لمنظمة "اليونيسيف" من أجل تنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بالشكل المطلوب.. مجدداً حرص الوزارة على نجاح مشاريع اليونيسيف وضمان استفادة الشرائح المجتمعية من تلك المشاريع والمساهمة بتخفيف المعاناة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

من جهته، أكد ممثل "اليونسيف" الحرص على مواصلة التعاون مع وزارة التخطيط، وتقديم المزيد من الدعم وتنفيذ المشاريع في مجالات الطفولة والمياه والتعليم والبيئة.