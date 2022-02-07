شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن المدينة التي سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخ المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الدكتور أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، إن التغيرات المناخية أثّرت على درجات الحرارة في المملكة كما باقي الدول، كاشفًا عن المدينة التي سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخ المملكة.
وقال غلام عبر برنامج “في العلن” على قناة السعودية، إن أعلى درجة حرارة سجلت كانت 53 درجة مئوية في القيصومة العام الماضي في صيف 2021 .
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أن جدة سجلت قبل ذلك 50 درجة مئوية في صيف 2002، وهو ما يشير إلى خطر التغيرات المناخية.
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