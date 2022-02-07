شكرا لقرائتكم خبر عن «برنامج ريف»: 6 قطاعات مستهدفة في منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد برنامج ريف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، القطاعات المستهدفة بالدعم في منطقة مكة المكرمة والتي تشمل التالي:

1- الأسماك

2- المحاصيل البعلية

3- الورد

4- الفواكه

5- العسل

6- الأسر المنتجة (القيمة المضافة).

وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف شروط القبول في برنامج ريف كالتالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، ومن سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك، ورفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

11- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.