شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات لقاح كورونا في الإمارات تصل لـ 23 مليونا و720 ألفا و960 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 22 ألفا و218 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23 مليونا و720 ألفا و960 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم وتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.