شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السرعة الجنونية.. انقلاب مروع لمركبة على طريق «بقيق – الدمام» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انقلاب مروع لمركبة بسبب السرعة الجنونية على طريق بقيق الدمام.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، انقلاب المركبة بعد انحرافها إلى جانب الطريق، وفقدان قائدها السيطرة عليها.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، لتفادي وقوع الحوادث أو تطبيق الغرامات المحددة وفقا للنظام.