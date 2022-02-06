شكرا لقرائتكم خبر عن شغل الرأي العام.. الوطنية للمياه تكشف حقيقة وجود تسرب مجاور لإحدى مراكز خدمتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت شركة المياه الوطنية عن حقيقة المقطع المتداول حول وجود تسرب مجاور لإحدى مراكز خدمة العملاء.

وقالت الشركة في منشور لها على صفحتها الخاصة بموقع تويتر: “إشارة إلى المقطع المتداول حول وجود تسرب مياه مجاور لإحدى مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة المياه الوطنية، تود الشركة التوضيح بأنه قد تمت معاينة الموقع المشار إليه من قبل الفرق الفنية”.

وأضافت: “وتبين أن المياه الظاهرة في المقطع ليست من شبكة المياه التابعة للشركة، بل هي مياه ري زراعية الناتجة عن خلل في شبكة الري التابعة لمالك المركز وتم الإصلاح مباشرة”.

ودعت الشركة الجميع للمشاركة في الحفاظ على الثروة المائية والممتلكات العامة، ورفع الضرر البيئي من خلال رفع بلاغات انقطاعات وانكسارات الشبكة العامة لمياه الشرب، وطفوحات الصرف الصحي، وأي تجمع للمياه في الطرقات إلى مركز أصدقاء المياه بالاتصال على الرقم المجاني (931).