شكرا لقرائتكم خبر عن المسند يحذر: مئات الدحول والقلبان والآبار في صحارينا تترصد لرواد البر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) من خطورة الدحول والقلبان والآبار التي تنتشر في صحاري المملكة.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “لا زالت صحارينا تعج بمئات الدحول، والقلبان، والآبار الارتوازية المفتوحة والمكشوفة والتي تترصد لرواد البر من الصغار والكبار في الليل والنهار”.

ونشر المسند، مقطع فيديو يوثق انتشار الدخول الدحول والآبار في الصحراء محذرا من خطورتها على المتنزهين وزوار ورواد البرية.