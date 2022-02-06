شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والأمم المتحدة يبحثان مستجدات الوضع الإنسانى ووضع "خزان صافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، مع المنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن وليام ديفيد جريسلي، عددا من القضايا على رأسها وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى، وآخر المقترحات المطروحة لتفادي التهديد القائم، وكذا مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وتبعات تخفيض وإيقاف بعض برامج الدعم الإنساني.

واستعرض ابن مبارك - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - جهود الحكومة اليمنية على مدى السنوات الماضية لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب، مشيرا إلى أن الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل ميليشيا الحوثي التي رفضت كافة الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية.

وجدد دعم بلاده لمقترح المنسق المقيم لتخفيف التهديد المحتمل، متطرقا إلى مستجدات الوضع الإنساني، وخاصة ما يتصل بتبعات إيقاف بعض البرامج الإغاثية وتأثيرها على النازحين والأسر المحتاجة، وكذلك انعكاسات تخفيض الدعم لبرامج نزع الألغام، منوها بأهمية استمرار دعم المانحين للعمل الإنساني مع ضرورة تحديد أولويات ترتبط بالتنمية وتضمن استدامة الخدمات.

ومن جانبه، استعرض جريسلي المقترح الخاص بخزان صافر، معربا عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهوده، مشيرا إلى الشراكة مع الحكومة اليمنية وأهمية وفاء المانحين بتعهداتهم لضمان استمرارية الإغاثة الإنسانية لليمن.