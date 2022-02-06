شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: علاقتنا بالمملكة المتحدة تاريخية وراسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح العلاقات بين بلادة والمملكة المتحدة بالتاريخية والراسخة، مؤكدا حرصه للارتقاء بالتعاون البناء والمثمر بين البلدين إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وقال أمير الكويت- في رسالة التهنئة التي أرسلها اليوم الأحد إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش- أن ما شهدته المملكة المتحدة في عهدها على مدى العقود السبعة الماضية من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين وعززت من المكانة الرفيعة والمرموقة التي يحظى بها لدى المجتمع الدولي.

وعبر أمير الكويت عن الاعتزاز الكبير بديمومة العلاقة الحميمة والوثقى التي تجمع الأسرتين منذ أكثر من قرن من الزمان والذي تجسد بالحرص على التواصل المستمر وتبادل الزيارات لتعزيزها وتوطيدها والثناء على الأواصر التاريخية والراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، متمنيا لها وللأسرة المالكة وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها المزيد من الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة والمتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة كل التطور والنماء.