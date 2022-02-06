شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يبدأ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على “تويتر” أن “إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (269) دراجة آلية مخالفة”. جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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