شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية: أغلب حالات «كورونا» الحرجة لأشخاص لم يستكملوا اللقاح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت د. مها العلاوي استشارية الأمراض المعدية على أهمية تلقي جرعات لقاح اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقالت العلاوي، وفقا لـ “الإخبارية”، إن أغلب الحالات الحرجة لأشخاص لم يستكملوا جرعات لقاح كورونا أو لم يستكملوا الجرعات.
وأكدت العلاوي أن معظم الحالات الحرجة تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين مر عليهم أكثر من 8 شهور، ومن يتلقون الجرعة التنشيطية تكون إصابتهم بمضاعفات فيروس كورونا نادرة جدا.
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل (3260) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (3878) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (666,697) حالة ولله الحمد.
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