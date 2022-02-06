شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: أشياء محظورة على الموظف العام ولو بعد انتهاء خدمته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

وأكدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة.