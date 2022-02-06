شكرا لقرائتكم خبر عن فصل سعوديات وتعيين أجنبية يتصدر ترند المملكة.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #فصل_سعوديات_وتعيين_أجنبية، الترند في المملكة خلال الساعات الماضية، بعد تداول شكوى 5 موظفات في إحدى الجمعيات الصحية بمنطقة جازان، بفصلهن تعسفيًا وتعيين أجنبية بدلًا منهن.

وأثارت الواقعة غضب واستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشنوا هاشتاق طالبوا فيه وزارة الموارد البشرية بإصدر بيان توضيحي وإظهار حقيقة ما حدث.

وحسب الموظفات اللاتي تحدثن لصحيفة الوطن، فقد أقدمت جمعية صحية بمنطقة جازان، على فصل 5 موظفات بقرار فصل جماعي، والاستغناء عن خدماتهن، دون إبداء للأسباب، وتعيين موظفة أجنبية في الجمعية.

ووصفت الموظفات قرار الفصل بالتعسفي، وأنه إهدار لحقوقهن، وتقدمن بشكوى لــ3 جهات حكومية، مطالبات باسترداد حقوقهن، وإنصافهن، وفتح تحقيق عاجل، وسط تذمر واستياء منسوبات الجمعية.

وقدمت المفصولات شكوى رسمية لجهات عدة، أوضحن من خلالها ارتكاب الجمعية الصحية 9 مخالفات بحقهن، والتي تتمثل في:

1- إجبارهن بالإكراه على الموافقة لإبرام عقد عمل جديد.

2- خضوعهن لتجربة جديدة، في مخالفة للمادة 8 من أنظمة العمل والموارد البشرية.

3- مخالفة المادة 20 من نظام العمل من خلال إساءة استعمال أحكام اللوائح الصادرة.

4- التعرض للإساءة والتطفيش والتوبيخ والإجبار على ترك العمل.

5- مخالفة المادة 26 التي تنص على العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل.

6- مخالفة مواعيد العمل الرسمية.

7- تعمد تأخير صرف الرواتب والمستحقات، والإجبار على توقيع أوراق دون الاطلاع عليها بحجة إنجاز العمل بسرعة.

8- تفضيل وتعيين أجنبيات بالجمعية في مخالفة للمادة 42، والإضرار بالعاملين والعاملات.

9- تعطيل عمل الجمعية عنوة ما نتج عنه إصابة المستفيدين بالضرر.