شكرا لقرائتكم خبر عن صدور الموافقة على «العمل عن بُعد» في القطاع الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صدرت الموافقة على عدد من التعديلات والإضافات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وحسب صحيفة عكاظ، فإن التعديلات شملت إدخال مبدأ العمل “عن بعد” كأسلوب عمل جديد في القطاع الحكومي، بما يحقق تنويع أساليب العمل ويضمن استمرارية الأعمال في الظروف المختلفة.

ويتضمن العمل عن بعد أداء الموظف لواجباته ومسؤولياته الوظيفية خارج مقر عمل حكومي باستخدام الأنظمة الإلكترونية والذكية ووسائل تقنية المعلومات التي تستخدم في العمل عن بعد، على أن تتولى لجنة من وزارة ‏الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النظر في كل ما يتعلق بالعمل عن بعد في الجهة الحكومية.

ويكون اعتماد الوظائف التي يمكن إدارتها بأسلوب العمل عن بعد بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على توصية من لجنة وظائف العمل عن بعد.

وتقترح الجهة الحكومية الوظائف التي يمكن إدارتها بأسلوب العمل عن بعد، وترفع مقترحاتها إلى لجنة وظائف العمل عن بعد.