شكرا لقرائتكم خبر عن صدور الموافقة على «العمل عن بُعد» في القطاع الحكومي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صدرت الموافقة على عدد من التعديلات والإضافات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وحسب صحيفة عكاظ، فإن التعديلات شملت إدخال مبدأ العمل “عن بعد” كأسلوب عمل جديد في القطاع الحكومي، بما يحقق تنويع أساليب العمل ويضمن استمرارية الأعمال في الظروف المختلفة.
ويتضمن العمل عن بعد أداء الموظف لواجباته ومسؤولياته الوظيفية خارج مقر عمل حكومي باستخدام الأنظمة الإلكترونية والذكية ووسائل تقنية المعلومات التي تستخدم في العمل عن بعد، على أن تتولى لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النظر في كل ما يتعلق بالعمل عن بعد في الجهة الحكومية.
ويكون اعتماد الوظائف التي يمكن إدارتها بأسلوب العمل عن بعد بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على توصية من لجنة وظائف العمل عن بعد.
وتقترح الجهة الحكومية الوظائف التي يمكن إدارتها بأسلوب العمل عن بعد، وترفع مقترحاتها إلى لجنة وظائف العمل عن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر صدور الموافقة على «العمل عن بُعد» في القطاع الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.