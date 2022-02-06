شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق خلال هذه الفترة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تشمل بمشيئة الله “رياح نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وارتفاع أمواج، وتفاوت درجات الحرارة ما بين الدفء ومن ثم الانخفاض”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

كما توقعت المركز، أن يمتد تأثير الحالة الجوية، إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.