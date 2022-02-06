شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الرياض تتصدر مخالفات إجراءات كورونا.. وتوجيه عاجل من الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالبت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين، بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

يأتي هذا بعدما بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19” (24319) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 6/ 1443هـ حتى 4/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7303) مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3360) مخالفة، والشرقية بـ (3087) مخالفة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة بعدها، بـ (2172) مخالفة ، ومنطقة القصيم بـ (1830) مخالفة.

بينما سجلت منقطة حائل بـ (1567) مخالفة ، ومنطقة جازان بـ (994) مخالفة ، ومنطقة الجوف بـ (963) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(820) مخالفة ، ومنطقة تبوك بـ (660) مخالفة.

فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية بـ (529) مخالفة ، ومنطقة عسير بـ (520) مخالفة ، فمنطقة نجران بـ (514) مخالفة .