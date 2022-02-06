شكرا لقرائتكم خبر عن “الداخلية” تكشف عن عدد مخالفات إجراءات كورونا الاحترازية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية، أن مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، بلغت 24319 مخالفة وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بـ 7303 مخالفات، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 3360 حالة، ثم الشرقية بـ 3087 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة والتي سجلت 2172 مخالفة.

وأضافت أن منطقة القصيم سجلت 1830 مخالفة، تلتها منطقة حائل بـ 1567 مخالفة، وسجلت منطقة جازان 994 مخالفة، ثم منطقة الجوف بـ 963 مخالفة.

وأكدت أن منطقة الباحة سجلت 820 مخالفة، تلتها منطقة تبوك بـ660 مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 529 مخالفة، فيما سجلت منطقة عسير بـ 520 مخالفة، وأخيرًا منطقة نجران والتي سجلت 514 مخالفة.

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.