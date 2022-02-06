متحدث “الصحة” يزف بشرى سارة بشأن منحنى حالات الإصابة بكورونا في المملكة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
زف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بشرى سارة بشأن منحنى الحالات المؤكدة بالمملكة.
وقال العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن منحنى الحالات المؤكدة بالمملكة يستمر بالنزول ويتجه للأسفل، وذلك بعد مروره بمرحلة تذبذب.
وأوضح أن هناك نسب إيجابية للفحوصات تؤكد انحسار الموجة التي مرت من فيروس كورونا.
وأشار إلى أن عدد الجرعات من لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تتجاوز 58 مليون جرعة.
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