شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف شوّه المعالم الطبيعية في ينبع.. والكشف عن العقوبة المتوقعة بحقه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لقيامه بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه ضُبط بحوزته أدوات حفر اسُتخدمت بغرض تشويه المعالم الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة، حيث تنصّ عقوبة تشويه المعالم الطبيعية على غرامة تصل إلى 400 ريال مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999، و996 في بقية مناطق السعودية.