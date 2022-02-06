شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يحذر من رياح مثيرة للغبار ويطالب بالابتعاد عن هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تهب رياح من متوسطة لشبه قوية على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح عبر حسابه على “تويتر”، أنه من المتوقع أن تشهد عدة مناطق هبوب للرياح القوية وذلك من يوم الخميس، وأنها ستكون الجمعة من متوسطة إلى شبه قوية ثم تخف على منطقة الشوكي شرق تمير.

وأضاف أن الرياح ستكون – بمشيئة الله – من متوسطة إلى شبه قوية يوم السبت، وخفيفة لمتوسطة وقد تثير الغبار على أجزاء مختلفة من المملكة.

وطالب الحصيني الجميع بالابتعاد عن المناطق الرملية، لما تسببه الرياح القوية المثيرة للأتربة.

وأكد أنه بالمجمل تسود أجواء نهاراً من معتدلة إلى لطيفة على منطقة الشوكي شوق تمير وقبة شمال شرق القصيم، وليلاً من باردة إلى باردة جداً.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأكد أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على عدة مناطق بالمملكة بينها؛ الجوف والحدود الشمالية.