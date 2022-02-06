شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ يعقوب الباحسين.. ومغردون ينعونه بكلمات مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي منذ قليل الشيخ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين.

وفارق الشيخ الحياة إثر أزمة صحية دخل على إثرها للعناية المركزة.

ونعى الشيخ طلابه ومحبوه على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويجزيه عن الأمة خير الجزاء.

ونشر حساب مكتبة الراوي المدينة المنورة، ناعيًا الشيخ: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي قبل قليل فضيلة الشيخ يعقوب الباحسين.. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده الله بواسع رحمته.. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى”.

فيما غرد محمد المهنا عبد حسابه، قائلًأ: “رحم الله أستاذي الجليل الشيخ يعقوب الباحسين عضو هيئة كبار العلماء.. تتلمذنا عليه في مرحلة الماجستير، فكان لي ولزملائي نِعْم الأستاذ عِلْماً وخُلُقا.. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يعافيه ويعفو عنه، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

الجدير بالذكر أن الشيخ يعقوب الباحسين هو عضو هيئة كبار العلماء وعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء.