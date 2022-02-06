7 أعراض رئيسية يجب معرفتها حول "أوميكرون المتخفي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن طفرة "أوميكرون" الجديدة المعروفة بـ BA.2، ليست أشد فتكا من متحور "أوميكرون" الأصلي.



وتشير التقارير إلى أن الطفرة الجديدة من متحور "أوميكرون" والتي أطلق عليها أيضا اسم "أوميكرون المتخفي"، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب هيكل البروتين الخلوي.

وعلى الرغم من أن العلماء غير متأكدين من آثار الطفرة الجديدة، إلا أنهم يعلمون أنها تنتشر بسرعة، كما بدأ المسؤولون في معرفة المزيد عن خصائصه الفريدة، والأهم من ذلك، تحديد أعراض "أوميكرون المتخفي" التي وصفت بأنها متطابقة تقريبا مع أعراض المتحور الأصلي لـ"أوميكرون".

وتشمل هذه الأعراض الرئيسية:

- الحمى

- التعب الشديد

- السعال

- التهاب الحلق

- ألم الرأس

- التعب العضلي

- ارتفاع معدل ضربات القلب

ويدرس الباحثون حاليا ما إذا كان هناك خيط مشترك بين عدوى "أوميكرون المتخفي" والتي تختلف عن عدوى "أوميكرون" الأصلية، أو العدوى المرتبطة بمتحور "دلتا"، أو تلك الحالات المبكرة لـ"كوفيد-19" في عام 2020.