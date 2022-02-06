شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية المنبثقة عن الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عن الجامعة العربية، برئاسة الدكتور إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية رئيس وفد جمهورية مصر العربية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وبمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد بالدول العربية.

وأكدت السفيرة أبوغزالة في كلمة لها خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أهمية اجتماعات اللجنة الاجتماعية كونها تبحث موضوعات مهمة تمثل أولوية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.

وقالت إن اللجنة أخذت في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، لاسيما ما فرضته علينا جائحة (كوفيد - 19)، من تداعيات اجتماعية وإنسانية على كافة القطاعات الاجتماعية، وقد حرصنا على بلورة ذلك في مشروع جدول الأعمال وتقرير الأمانة العامة، فضلا عن المبادرة المهمة لإنشاء مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم؛ ليشكل دعماً لمنظومة العمل العربي المشترك في هذا المجال.

وأضافت أن اللجنة سوف تبحث أيضا إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية، والقمة العربية التنموية الخامسة، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة في ختام أعمالها اليوم، توصياتها إلى المجلس الوزاري، المقرر عقده بمقر الجامعة، يوم الخميس المقبل.