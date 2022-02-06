الرئيس الصومالى: مليشيات "الشباب" الإرهابية تشكّل خطرًا على إفريقيا

القاهرة - سامية سيد - نبه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، اليوم الأحد، إلى أن مليشيات "الشباب" الإرهابية تشكّل خطرًا على إفريقيا، مؤكدا ضرورة توحيد خطط مجلس السلم والأمن لمواجهة التهديد الذي يشكله إرهابيو الجماعات المتشددة.

وقال فرماجو خلال كلمة ألقاها بالدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، إلى أن الحكومة الفيدرالية فى الصومال ملتزمة بتحمل مسئولية أمنها القومي.. مؤكدا الاستعداد التام لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الصومالية ومجلس السلم والأمن الإفريقي في يناير الماضي.

وأضاف وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن الصومال قطع أشواطا كبيرة في السنوات الأخيرة على صعيد الأمن، وإعادة بناء الجيش وإضعاف إرهابيي الشباب، ونتيجة لذلك، فإن الصومال الآن بصدد تحمل المسئولية الكاملة عن أمنه القومي.