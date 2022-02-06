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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثانية من الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة في جميع مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة في جميع مدن ومناطق المملكة.
وكشفت الهيئة إن تطبيق الرصد الآلي للمخالفات سيكون ابتداء من 10 شعبان المقبل، الموافق 13 مارس 2022م، وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية.
وأشارت إلى أن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الثانية تشمل: بطاقات التشغيل المنتهية، وعدم الحصول على بطاقة سائق أو بطاقة تشغيل للمركبة، وممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية.
وأوضحت أن المشروع سيساهم في التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للمركبات، والتأكد من نظامية المركبات العاملة في قطاع النقل.
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