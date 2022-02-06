شكرا لقرائتكم خبر عن “الطيران المدني” يصدر تعميمًا للناقلات الجوية بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأحد)، تعميماً للناقلات الجوية بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة.

ونص التعميم على أنه يجب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة قد تلقوا الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

وأوضحت الهيئة أنه يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم، يحملون شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأبانت أنه يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص:

ـ 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

ـ 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم العمل بذلك ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443هـ الموافق 9 فبراير 2022م.