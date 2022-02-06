باحثون: الشوكولاتة فعالة في خفض نسبة كوليسترول الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

لا يسبب ارتفاع الكوليسترول على غرار ارتفاع ضغط الدم العديد من الأعراض، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة.



ويصف الأطباء العديد من الأدوية التي تسمى الستاتين لتقليل كمية الكوليسترول التي ينتجها الجسم. ومع ذلك، يمكن أن يكون للوح من الشوكولاتة نفس التأثير في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

وتحدث مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل رئيسي عن طريق تناول الكثير من الأطعمة الدهنية ونمط الحياة السيئ. ولحسن الحظ، فإن القيام بالعكس تماماً وتغيير عاداتك اليومية يمكن أن يقلل من الكوليسترول. ووجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة التغذية أن بعض الأطعمة يمكن أن تعمل كدواء لخفض الكوليسترول ومن بينها الشوكولاتة.

وقال الباحثون "بينما يسارع معظم الأطباء إلى وصف الأدوية (مثل الستاتين) للعلاج، تشير دراسة جديدة إلى بديل فعال يعتمد على الغذاء لملايين الأمريكيين المتأثرين - وخاصة أولئك الذين قد يكونون قلقين بشأن الآثار الجانبية للأدوية".

وتضمنت الأطعمة في الدراسة لوح شوكولاتة مصنوع من مكونات مثل الجوز، حيث تم ربط المكسرات سابقًا بالتأثيرات الإيجابية على الكوليسترول. على سبيل المثال، ذكرت منظمة Heart UK أن المكسرات مصدر جيد للدهون غير المشبعة القادرة على "إبقاء الكوليسترول تحت السيطرة"، والسبب وراء فعالية هذه الوجبات الخفيفة هو محتواها من الألياف.

وتشرح الجمعية الخيرية "المكسرات تحتوي على الألياف التي يمكن أن تساعد في منع امتصاص بعض الكوليسترول في مجرى الدم من الأمعاء".

ومع ذلك، لم تتناول الدراسة ألواح الشوكولاتة فحسب، بل تناولت أيضاً الوجبات الخفيفة الأخرى مثل العصائر. وتم إنشاء الأطعمة في الدراسة خصيصاً لتحتوي على مزيج من الألياف والستيرولات النباتية وأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

وطُلب من المشاركين في الدراسة الاستمتاع بوجبة خفيفة بدلاً من شيء كانوا يأكلونه بالفعل. علاوة على ذلك، طُلب منهم عدم إجراء أي تغييرات مهمة أخرى في نمط الحياة، حيث تناولوا وجبات خفيفة مخفضة للكوليسترول مرتين في اليوم لمدة 30 يوماً.

وبعد اتباع هذا البروتوكول، انخفض الكوليسترول بنسبة تسعة بالمائة في المتوسط، ومع ذلك، تمتع بعض المشاركين بتخفيض بأكثر من 30 بالمائة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.