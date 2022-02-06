كمامة تسمح بالطعام والشراب أثناء ارتدائها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طورت شركة بكوريا الجنوبية نوعاً جديداً لكمامات الوجه، تتمثل بتغطية الأنف فقط مع إمكانية الاستمرار في ارتدائها أثناء الأكل والشرب، الأمر الذي حظي بشعبية كبيرة على مواقع التواصل.



ونقلاً عن "سبوتنك"، تعرف الكمامة الجديدة باسم "كوسك"، وهي مزيج من كلمة ko التي تعني بالكورية "أنف" وكلمة mask أي "قناع" بالإنجليزية، وهي من تصنيع شركة "أتمان".

وللمهتمين بهذه الكمامات الخارجة عن المألوف التي تتألف من قطعتين يمكن إزالة إحداهما- لترك الفم مكشوفاً، فإنه بالإمكان الحصول على علبة تضم 10 كمامات بسعر يصل لـ 9800 وون (يعادل 8.13 دولار)، من أحد متاجر التجزئة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن تلك الكمامات الغريبة قد لاقت موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل ليتساءل أحد المغردين على "تويتر": "هل يبيعون أيضاً أباريق الشاي المصنوعة من الشوكولاتة؟"، فيما غرد أحدهم قائلاً: "لا يختلف هذا عن الأشخاص الذين يضعون الأقنعة العادية تحت أنوفهم".