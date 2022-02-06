شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة صحية تنقل الشيخ يعقوب الباحسين إلى العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت مصادر أن الشيخ يعقوب الباحسين، يرقد حالياً في العناية المركزة إثر أزمة صحية.

وانتشر خبر مرض الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عدد من طلبة العلم عبر حساباتهم أن الشيخ يرقد الآن بالعناية المركزة بالمستشفى وأن حالته حرجة.

ودعا نشطاء مواقع التواصل، الله تعالى أن يكتب له الشفاء العاجل، ويذهب ما به ويلبسه لباس الصحة والعافية.

الجدير بالذكر أن الشيخ يعقوب الباحسين هو عضو هيئة كبار العلماء وعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء.