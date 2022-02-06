شكرا لقرائتكم خبر عن “التجارة” تستدعي أكثر من 41 ألف مركبة هيونداي لوجود خلل قد يؤدي لوقوع حادث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء أكثر من 41 ألف مركبة هيونداي”SONATA”، موديلات 2014- 2016.
وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود لاحتمالية عمل إشارات التنبيه للانعطاف عكس اتجاه ما يضبطه السائق، ما قد يؤدي إلى إعطاء إشارة خاطئة وزيادة خطر وقوع حـادث.
ودعت المستخدمين من أصحاب هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.
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