إطلاق هاتف موتورولا الذكي Moto G Stylus

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفها الذكي Moto G Stylus 2022 الجديد.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهازها الجديد من الفئة المتوسطة يمتاز بشاشة كبيرة وقلم إدخال البيانات وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابيكسل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة IPS قياس 6.8 بوصة وبدقة وضوح 2460 x 1080 بيكسل ومعدل تنشيط صورة 90 هرتز، وتعتمد موتورولا في هاتفها الذكي الجديد على معالج ميديا تيك Helio G88 ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة فلاشية سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وتروج الشركة الأمريكية لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويتيح الهاتف الذكي الجديد إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل وبسرعة تصل إلى 60 صورة في الثانية.

ويزخر هاتف موتورولا Moto G Stylus 2022 الجديد ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى يومين كاملين، ويظهر مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي.

ويمتاز الهاتف الذكي Moto G Stylus 2022 الجديد بمقبس سماعة الرأس مع الاعتماد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11. وأعلنت شركة موتورولا عن طرح الهاتف الذكي Moto G Stylus 2022 باللون الأزرق Twilight والوردي Metallic بتكلفة تبلغ 300 دولار أمريكي.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عمل شركة موتورولا (Motorola) على إصدار الجيل الثالث من هواتفها الذكية رازار (Razr) القابلة للطي، بمعالج أفضل.

وقال شين جين المدير العام لمجموعة لينفو للمحمول المسؤولة عن أعمال تطوير الهواتف الذكية من موتورولا، حينها إن شركته تعمل بهدوء على إحداث إضافة جديدة إلى تشكيلة الهواتف القابلة للطي رازار.

ومن المقرر أن يحتوي الهاتف على معالج أفضل وواجهة أفضل ومظهر مختلف، ورغم صعوبة تحديد مدى اختلاف جهاز الجيل الثالث عن الجهاز الأخير – فقد كان الجيل الثاني من Razr لديه أكثر من عثرة في المواصفات، ولم تكن هناك إضافة ملموسة لهذا الجيل عما سبقه سوى إضافة إمكانية الجيل الخامس للجهاز.

وموتورولا هي شركة اتصالات أمريكية متعددة الجنسيات تأسست في 25 سبتمبر/أيلول 1928 وتم بيع موتورولا موبيليتي لشركة جوجل في عام 2012، واستحوذت عليها شركة لينوفو الصينية في عام 2014.