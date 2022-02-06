النجم المصري محمد صلاح: جاهزون لمواجهة السنغال وهدفنا الفوز ببطولة الأمم الأفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري أن تركيزه الحالي منصب على الفوز ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.



وقال صلاح في مؤتمر صحفي عقد السبت إن المنتخب المصري جاهز لمواجهة السنغال المقرر لها مساء غد في نهائي البطولة، رغم حالة الإرهاق التي تسيطر على اللاعبين.

وأضاف :"واجهنا منتخبات قوية في مشوار البطولة ولكننا جاهزون ونسعى لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير المصرية ".

وأوضح :"نلعب أمام منتخب كبير وهو السنغال الذي يضم بين صفوفه زميلي في ليفربول ساديو ماني".

وتابع :"تركيزي الحالي هو الفوز ببطولة الأمم الأفريقية ولا أفكر في أنها سوف تساعدني على تحقيق لقب جائزة أفضل لاعب في العالم فالوقت لا يزال مبكراً للحديث عن هذا الأمر".

وشدد على أن الفوز بتلك البطولة سيكون الحدث الأهم والأبرز في مسيرته خاصة انه حقق بطولات مع ناديه ليفربول وينقصه الفوز بتلك النسخة مع منتخب بلاده.

من جانبه أكد وائل جمعة مدير المنتخب المصري أن بطولة الأمم الأفريقية الحالية هي الأصعب بالنسبة له طوال حياته كلاعب ومسؤول في كرة القدم.

وقال جمعة إنه خاض كلاعب العديد من بطولات الأمم الأفريقية لكن تلك النسخة هي الأصعب في مشواره.

وأضاف:" تنقلنا بين العديد من المدن وواجهنا ضغوطا كبيرة للغاية ولكننا نجحنا أن نصل إلي النقطة الأخيرة وهو النهائي أمام السنغال".

وأوضح أن هناك العديد من الأمور التي سوف يكشف عنها في وقت آخر حول ما حدث معهم في البطولة من تحامل تحكيمي وانتقادات غير مبررة .