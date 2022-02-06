شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقطات جديدة للحظة خروج جثمان الطفل المغربى ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن اجتاحت ملايين البشر حول العالم إثر وفاة الطفل المغربي ريان، بعدما تعلقت قلوبهم بالسماء للدعاء له بالخروج سالما من ظلام البئر إلى نور الحياة مجددا.

وعلى الرغم من وفاة ريان، تبقى حالة التعاطف قائمة، حيث ظهرت فيديوهات جديدة للحظة انتشاله من البئر.

وكان قد أعلن التليفزيون المغربى وفاة الطفل ريان الذى سقط فى بئر بطول 32 مترا بعد أن أمضى 5 أيام عالقا، وعلى إثر الحادث المفجع الذى أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدى الفقيد، الذى وافته المنية بعد سقوطه فى البئر، وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب الملك، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم، الذى لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.