شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحقق انتصارات على الحوثيين بالجبهة الشمالية الغربية لمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت قيادة العمليات بالمنطقة السابعة - لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " جماعة الحوثى تكبدت خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي منع الحوثيين من الدفع بتعزيزات إلى جبهات المعركة".

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت أمس السبت، أنها تقدمت باتجاه عمق مدينة حرض بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد من محورين على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوبا، والخط الرابط بين حرض وميدي غربا.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني بأن قوات الجيش تمشط في الأثناء، الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة حرض، وسط اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي المتحصنة داخل المدينة.