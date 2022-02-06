خبيرة يؤكد أنه لا توجد أي مضاعفات لدى معظم الأطفال بعد الشفاء من متحور "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت نائبة مدير معهد بحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، تاتيانا روجينتسوفا أن معظم الأطفال وفق المعلومات التمهيدية يتعافون من متحور "أوميكرون" دون أي مضاعفات بالنسبة للجسم.



وقالت: "لا توجد لدينا إلا معلومات تمهيدية. من المستحيل تقييم تكرار حدوث مضاعفات لدى الأطفال حتى الآن. ويتعافى معظم الأطفال المصابين بـ "أوميكرون" دون أي مضاعفات".

وأضافت في الوقت ذاته أن البعض من الأطفال المتعافين من الفيروس، لا يزال يعاني من التعب والصداع وزيادة طفيفة في درجة الحرارة. وأوضحت: "يجب أن يكون هؤلاء الأطفال تحت إشراف طبيب، كما يجب إجراء اختبار إضافي إذا لزم الأمر".

وقالت روجينتسوفا، سابقا، المضاعفات بعد الشفاء من متحور "أوميكرون" تتميز بأقل عدد من الأعراض من المضاعفات التي تظهر بعد الإصابة بمتحور "دلتا".