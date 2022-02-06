مؤشرات تدل على وجود اضطرابات في هرمونات الجسم.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يتم تنظيم الوظائف الفسيولوجية الحيوية في الجسم والتحكم فيها بواسطة هرمونات تفرزها غددنا وتطلقها في مجرى الدم.



تفرز الغدد مثل الغدة النخامية والغدة الدرقية والبنكرياس هرمونات تلعب دورًا رئيسيًا في صحتنا. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الاضطراب أو عدم التوازن في الإفرازات الهرمونية إلى الكثير من الأضرار التي تلحق بالجسم والعقل.

فيما يلي أهم المؤشرات التي قد تدل على وجود اضطرابات في إفراز الهرمونات في الجسم، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

تغيرات في الجلد

الجلد هو أحد الأماكن الأولى التي يمكن ملاحظة التغييرات فيها. يمكن أن تكون البثور، خاصة بالقرب من منطقة الذقن، دليلاً على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

الاستيقاظ ليلاً مع الشعور بالحرارة

الاستيقاظ في منتصف الليل والشعور بالحرارة المفرطة ليس أمرًا طبيعيًا، خاصةً إذا لم يتم تسخين سريرك بشكل مفرط بواسطة أجهزة خارجية أو بسبب عوامل أخرى. التعرق الليلي هو نتيجة لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين مما يدل على انقطاع الطمث لدى النساء. تشير فترة ما قبل انقطاع الطمث إلى انقطاع الطمث المبكر الذي يمكن أن يحدث قبل عشر سنوات تقريبًا من النطاق الزمني المتوقع لانقطاع الطمث. استشيري طبيبك إذا لاحظت كميات غير عادية من التعرق في السرير.

الإعياء

يمكن أن يكون الإرهاق نتيجة لعدة عوامل، لكن التعب المستمر الذي لا ينتهي يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق. إذا كان التعب مزمنًا، فابحث عن أعراض مثل تغيرات الشهية أو زيادة الوزن أو تغيرات في حركة الأمعاء. قد يكون هذا علامة على عدم التوازن الهرموني.

عدم انتظام الدورة الشهرية

يمكن أن يكون عدم انتظام الدورة الشهرية نتيجة لعدة شروط. الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم انتظام الدورة الشهرية هي الإجهاد أو انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أو متلازمة تكيس المبايض. تتميز متلازمة المبيض المتعدد الكيسات بشكل رئيسي بغياب الدورة الشهرية وزيادة نمو الشعر وصعوبة فقدان الوزن. يمكن علاج متلازمة تكيس المبايض عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

نمو الشعر

إن النمو المفرط للشعر أو تغير لون شعر صدرك هي تغييرات يجب أن تنتبه لها. ظهور الشعر الداكن على الظهر أو الصدر يدل على زيادة هرمون التستوستيرون.