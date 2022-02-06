هذا ما يحدث عند تناول أوميجا 3 أثناء الحمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نصحت دراسة جديدة الأمهات اللائي يرغبن في حصول أطفالهن على درجات جيدة في المدرسة بالحرص على تناول أوميجا 3 أثناء الحمل.



ووفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي، في تقرير نشره السبت، فإن الدراسة وجدت أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم أوميجا 3 أثناء وجودهم في الرحم يتمتعون بمهارات أسرع في حل المشكلات وبتركيز أفضل وذاكرة أقوى في سن العاشرة وما بعدها.

وأضاف الموقع أن حمض أوميجا 3 الدهني هو المكون الأساسي لدماغ الإنسان والجلد وشبكية العين، مشيراً إلى أنه موجود في زيت السمك وحليب الثدي.

وتظهر الدراسات السابقة أنه في حال لم يكن لدى المرأة الحامل ما يكفي من الأوميجا 3 في جسمها، فإن حجم دماغها سيتقلص أثناء الحمل وذلك لأن الجنين سيأخذ ما يحتاجه من جسمها لينمو ويتغذى، وهو ما رأى الموقع أنه قد يفسر سبب إبلاغ الكثير من النساء عن مشاكل بالذاكرة.

وفي الدراسة، التي تم الإعلان عن نتائجها في المؤتمر العالمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد وتغذية الأطفال، قام الباحثون بتقييم 57 طفلاً في سن العاشرة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي المتخصص لقياس أداء أدمغتهم أثناء الراحة، ووجدوا أن النساء اللواتي تناولن 500 مجم من الأوميجا 3 كان أطفالهن يتمتعون بقدرات معرفية أقوى بكثير من هؤلاء النساء اللائي تلقين دواءً وهمياً، كما وجدوا أن مكملات حمض الفوليك لم تؤد إلى تغيير ملحوظ في وظائف المخ.

ويقول الباحثون إنه على الرغم من أن حجم العينة كان صغيراً، إلا أنه قد تم استخدام عدد كبير من التقنيات على مجموعة تمت متابعتها لفترة طويلة.

ونقل الموقع عن الباحث المشارك في الدراسة الدكتور بيرتهولد كوليتزكو، رئيس قسم الطب الغذائي في مستشفى "فون هانر" للأطفال بجامعة "ميونخ" قوله: "تظهر النتائج أن جودة إمداد الأم بالمغذيات خلال فترة النمو السريع لدماغ الأجنة في فترة الحمل يكون لها تأثير دائم على وظائف الدماغ اللاحقة في سن المدرسة، ولذلك فإنه يجب دعم النساء قبل وأثناء الحمل في اتباع نظام غذائي جيد النوعية وتقديم المشورة لهن بشأن الاستخدام المحتمل لمكملات الأوميجا 3".

وتضيف الباحثة المشاركة في الدراسة الدكتورة كريستينا كامبوي: "يقدم بحثنا دليلاً على أن الأطفال المولودين لأمهات تناولن زيت السمك خلال النصف الثاني من الحمل قد تحسنت ذاكرتهم".