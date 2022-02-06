علامة "مؤلمة" في أسفل ظهرك قد تكون من أعراض نقص فيتامين (د).. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يوضح موقع Heart UK أن فيتامين (د) يساعد في أداء وظائف مختلفة في جسمك، بما في ذلك المناعة وصحة القلب.



ويلعب فيتامين أشعة الشمس أيضا دورا في امتصاص الكالسيوم والفوسفور من نظامك الغذائي. ثم يستخدم جسمك هذه المعادن للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات وقوتها.

لذلك، عندما يصاب جسمك بنقص في فيتامين (د)، يمكن استهداف هذه المناطق من جسمك.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تبدأ عظامك في الشعور بالألم تحت ضغط معتدل، وفقا لبوابة Patient.

وغالبا ما يكون هذا أكثر وضوحا في الضلوع أو عظام الساق. ويمكن أن يكون ظهرك متأثرا بهذه المشكلة.

وقد تعاني من آلام العظام في هذه المنطقة وكذلك في الوركين والحوض والفخذين والقدمين.

ومع ذلك، فإن الألم في عظامك ليس هو العلامة التحذيرية الوحيدة لنقص فيتامين (د).

ووفقا لكليفلاند كلينك، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

• التعب.

• ضعف العضلات.

• آلام العضلات.

• تشنجات العضلات.

ويضيف الموقع الصحي أن هذا النقص قد يكون من الصعب تحديده لأنه ليس "واضحا تماما" لدى البالغين.