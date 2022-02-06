توزيع نحو 1000 هدية على الزوار والمعتمرين في الحرم المكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ووكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، في الحرم المكي بالسعودية، نحو 1000 هدية على الزوار والمعتمرين.



وفي التفاصيل، قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بالتعاون مع وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، بتوزيع قرابة 1000 هدية على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف ضمن مبادرة "تطوع"، التي تهدف إلى "تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل وأميز الخدمات لقاصدي المسجد الحرام".

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن هذه المبادرة المقدمة تهدف إلى توزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في ظل ظروف جائحة كورونا، التي تطبقها الرئاسة.

من جانبه، أشار أمجد بن عايض الحازمي، وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، إلى أن "الإدارة استعدت في وقت مبكر لتوفير الهدايا وتوزيعها لقاصدي المسجد الحرام، وتفعيل العمل التعاوني مع الوكالات والإدارات بالمسجد الحرام"، مؤكدا تطبيق التوجيهات على "تفعيل حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، بما أعد وجهز لها من خطط واستعدادات ومبادرات، وعلى جميع الوكالات والإدارات التابعة لها الالتزام بالأعمال المناطة بهم وتأدية المأمول منهم لإنجاح الحملة".