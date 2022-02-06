شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع: كتلة هوائية باردة تؤثر على أجواء المملكة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تنشط اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ الرياح السطحية الشمالية الباردة نسبياً على أجزاء من المملكة.

وأوضح المسند عبر حسابه في “تويتر”، أن الرياح السطحية المتوقعة قد تثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية، وتكون الرياح شرقية وجنوبية شرقية نشطة شرق مرتفعات عسير والباحة.

وأضاف أنه يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم، حتى تبدأ كتلة هوائية باردة نسبياً يوم الخميس، تؤثر على الشمالية والغربية، لتصل الجمعة إلى شمالي الوسطى، والسبت إلى الرياض والشرقية ونجران.

في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأكد أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على عدة مناطق بالممكلة بينها؛ الجوف والحدود الشمالية.