شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من “المرور” بشأن تغيير لون السيارة في حال وجود مخالفات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت الإدراة العامة للمرور مع استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية تغيير لون السيارة، دون تسديد المخالفات.
وأوضح صاحب الاستفسار، أنه يريد تغيير لون سيارته وأن تاريخ الفحص والاستمارة لديه جديدة ولكن عليه مخالفات.
ومن جانبها، أكدت إدارة المرور أن القيام بأي إجراء على رخصة سير المركبة يلزم خلو سجل المالك من المخالفات المرورية.
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