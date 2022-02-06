شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قصة فصل موظف خدمة عملاء بسبب كلمة قالها لـ«عميلة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ربما يقع البعض في كلمات قد تكون شائعة ودارجة في لغة الحديث مع الآخرين، إلا أنها قد تذهب به إلى المحاكمة خاصة إذا كان المخاطب امرأة.

وفي واقعة غريبة كشف عنها المحامي والمستشار القانوني، تركي آل حصوصة، قامت شركة كبرى في المملكة بفصل موظف خدمة العملاء، الـ”كول سنتر” بسبب كلمة قالها لعميلة، إذ صعّدت المرأة الموقف للنيابة التي أحلت الموظف للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش.

وقال “آل حصوصة” في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الموظف يعمل (كول سنتر) في شركة كبيرة بالمملكة، ويستخدم مصطلحات لطيفة وفي بعض الأحيان مصطلحات لا تُقال في عمل.

وأشار المحامي إلى أن عميلة اتصلت على الموظف ولم تحصل على خدمة جيدة، وانزعجت من ذلك، واشتكت لزوجها أن الموظف تحرش بها وقال لها “يا حبيبي، يا حياتي، يا قلبي” أو كلمة من هذا القبيل.

وأضاف “آل حصوصة”: أن الزوج اشتكى الموظف بالشرطة وتمت إحالة الملف للنيابة العامة التي تواصلت مع الشركة وبعد الرجوع للتسجيلات وجدوه قال تلك الكلمات.

وتابع المحامي، أن القضية تحوّلت إلى قضائية جنائية وطالبت المدعية بالحق الخاص.

وطالب المحامي رأي متابعيه في مثل هذا الموقف، وما صحة ما قامت به المرأة وكذلك الموظف وموقف الشركة منه.