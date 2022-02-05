شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «الصحة» تكشف عدد جرعات اللقاح و«الجرعة التنشيطية» المعطاة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة ارتفع إلى 58.3 مليون جرعة، بينها 8.9 مليون جرعة منشطة .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (3013) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت الصحة، أنه تم تسجيل (4824) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (662,819) حالة ولله الحمد.