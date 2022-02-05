شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: وصول نسبة المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى للبرلمان إلى 55٪؜ حتى ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفى، عن بلوغ نسبة المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى) نحو 55 بالمائة، حتى ظهر اليوم السبت.

وأكد شرفي، خلال ندوة صحفية له اليوم، أن جميع مكاتب التصويت المقدرة بـ101 مكتب على مستوى الأراضي الجزائرية تعمل على أكمل وجه، وتشهد حسن سير للعملية الانتخابية.



وذكر رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية بأن عدد المراقبين للعملية الانتخابية بلغ ٢٥٢ مراقبا، فضلا عـن اتخاذ عدة إجراءات تستهدف حماية العملية الانتخابية من محاولات النيل منها والتلاعب فيها.



كانت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة قد انطلقت، صباح اليوم /السبت/ عبر جميع الولايات الجزائرية وعددها ٥٨ ولاية.